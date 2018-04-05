Güney Kore’de askeri uçak düştü

Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15K savaş uçağı, ülkenin güneyindeki kırsal bölgede bir dağa çarptı.
Uçakta bulunan iki pilot için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
Güney Kore Hava Kuvvetleri, bir savaş uçağının dağa çarparak düştüğünü duyurdu.
Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15K savaş uçağı, ülkenin güneyindeki kırsal bölgede bir dağa çarptı.
Uçakta bulunan iki pilot için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kaynak: İHA
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