  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Güney Kore’de askeri uçak düştü

Güney Kore’de askeri uçak düştü

Güney Kore Hava Kuvvetleri, bir savaş uçağının dağa çarparak düştüğünü duyurdu.

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Güney Korede askeri uçak düştü

Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-15K savaş uçağı, ülkenin güneyindeki kırsal bölgede bir dağa çarptı. 

Uçakta bulunan iki pilot için bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: uçak, kaza, güney kore
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