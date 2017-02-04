  • 04 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

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Güney Kore'de alışveriş merkezinde yangın: 4 ölü

Güney Kore'nin Hwaseong şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

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Güney Korede alışveriş merkezinde yangın: 4 ölü

Yonhap haber ajansına göre, Dongtan bölgesindeki iki gökdelene bağlı dört katlı bir alışveriş merkezinin üçüncü katındaki çocuk oyun alanında çıkan yangında 4 kişi öldü.

Yangının çıktığı esnada oyun yerinde çocuk bulunmadığını kaydeden itfaiye ekipleri, biri kadın 4 kişinin cesedine ulaştıklarını belirtti.

Yangın 70 dakikada kontrol altına alınırken, oyun alanındaki yanıcı maddelerin ateş almasıyla zehirli gaz meydana geldi.

Zehirli dumanı soluyan çok sayıda kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. AA

Etiketler: güney kore, Hwaseong, yangın, alışveriş merkezi
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