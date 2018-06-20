Güney Kore'de 32 milyon dolarlık kripto para hırsızlığı

1 milyondan fazla müşterisi olan Bithumb, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde hacker'ların saldırısına uğradı. Hacker'lar erken saatte düzenlediği saldırıyla 32 milyon dolarlık sanal parayı kısa sürede çaldı.
Bithumb, saldırıya dair haberleri doğrulayarak, ortaya çıkan zararın kendi rezervlerinden karşılanacağını açıkladı.
Hırsızlığın ardından Bithumb'ın piyasa değeri yüzde 4.4 düştü.
Geçtiğimiz hafta başında Seul merkezli bir diğer şirket Coinrail'den 40 milyar won (Güney Kore para birimi) değerinde kripto para çalınmıştı.
Kaynak: AFP