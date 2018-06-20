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Güney Kore'de 32 milyon dolarlık kripto para hırsızlığı

Güney Kore'nin en büyük bitcoin döviz ofisi olan Bithumb'a saldırı düzenleyecen hacker'lar, 32 milyon dolar değerinde kripto para çaldı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:29





