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Güney Kore ve Kuzey Kore buluşacak

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore ve Güney Kore’ye ait iki heyetin 29 Mart’ta bir araya geleceğini açıkladı.

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Güney Kore ve Kuzey Kore buluşacak

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore Barışçıl Yeniden Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son Gwon liderliğinde üç yetkiliden oluşan bir komite, 29 Mart’ta ateşkes köyü olarak da bilinen Panmunjom’da Güney Kore yetkilileriyle bir araya gelerek, üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek.

Açıklamada, “Bu sabah Panmunjom’daki iletişim kanalları yoluyla Kuzey Kore’den Kore'yle ilgili üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için yaptığımız önerinin onayını aldık” denildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Kuzey Kore, güney kore
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