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Güney Kore ve ABD Ticaret Anlaşması'nı revize etti

Güney Kore, ABD Başkanı Trump tarafından sert bir şekilde eleştirilen ABD-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması'nı (KORUS) revize etme konusunda ABD ile anlaştı.

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Güney Kore ve ABD Ticaret Anlaşmasını revize etti

Buna göre ABD'li otomobil üreticileri Güney Kore'de daha iyi piyasa erişimi kazanırken, Güney Koreli çelik üreticileri kotalara uymak zorunda kalacak ancak yüksek gümrük vergilerinden muaf tutulacaklar.

"Sınırlı boyutta" olarak yorumlanan değişiklikler Güney Kore'nin önemli kalemi olan binek araba ihracatını etkilemiyor. Bu değişiklikler, Donald Trump'ın sert yaklaşımının bir küresel ticaret savaşı başlatabileceğine dair endişeleri gidermeye de yardımcı oldu.

Trump'ın, ithal çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergilerinin ardından, 60 milyar dolara kadar değerde Çin malına gümrük vergisi getiren muhtırayı Cuma günü imzalaması, küresel ticaret savaşı endişelerini artırmıştı.

Trump Nisan ayında Reuters'e yaptığı açıklamada, 2012'den beri Güney Kore karşısında ABD'nin ticareti açığını ikiye katlayan "korkunç" bir ticaret anlaşması olarak nitelediği bu anlaşmayı, ya yeniden müzakere edeceğini ya da feshedeceğini söylemişti.

Bazı ülkeler muaf tutulmuştu

Bu anlaşmaya göre Güney Kore, Trump'ın ithal çeliğe getirdiği gümrük vergilerinden süresiz muafiyet alan ilk müttefik olması karşılığında, ABD'ye yaptığı çelik ihracatını son üç yılın ortalamasının yüzde 30'una düşürmek zorunda kalacak. Geçtiğimiz hafta Trump Kanada, Meksika, Avustralya ve Avrupa Birliği (AB) de dahil olmak üzere altı ticari ortağını Cuma günü yürürlüğe giren ithal çelik ve alüminyum gümrük vergilerinden geçici olarak muaf tutmuştu.

Güney Kore Ticaret Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, bu vergilerden muaf tutulan Güney Kore'nin bunun karşılığında 2015-2017 arasında ABD'ye yaptığı yıllık ortalama çelik ihracatının yüzde 70'i ya da 2.68 milyon tonluk çelik ihracatı kotasına uymak zorunda kalacağını belirtti.

Bir Bakanlık yetkilisi, Güney Kore'nin bu kotayı aşan çelik ürünlerini ABD piyasasına ihraç etmesine izin verilmeyeceğini söyledi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: ticaret anlaşması, güney kore, abd
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