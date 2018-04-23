Güney Kore propaganda yayınlarını durdurdu

Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu kararla iki Kore arasındaki eleştiri ve propaganda savaşı, yerini barışa bırakacak. Kararın yeni bir başlangıç oluşturmaya katkıda bulunacağına inanıyoruz" denildi.

Güney Kore, 1963'ten bu yana Kuzey Kore ile arasındaki askerden arındırılmış bölgede, komşu ülkede yaşayanlara haber yayını yapıyordu. Kuzey Kore de bu yayınlara hoparlörlerden karşı propaganda yayınlarıyla yanıt veriyordu.

Pyongyang yönetiminin bu yayınları durdurup durdurmadığı ise henüz bilinmiyor.

Buzları eriten adımlar

Güney ve Kuzey Kore, Nisan sonunda liderlerinin katılacağı bir zirve yapma konusunda anlaşmıştı. Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmama, ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurma sözü vermişti. İki ülke ayrıca liderler arasında istişareler yapmak ve askeri gerilimi düşürmek için özel hat kurulmasına da karar vermişti.

Geçtiğimiz hafta nükleer denemeleri durdurduğunu açıklayan Kuzey Kore, Güney Kore ile de söz verdiği özel hattı kurmuştu.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Kuzey-Güney Kore zirvesi hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Planlardan biri olarak, Kore Yarımadası'ndaki ateşkesin bir barış rejimine geçişi olasılığını düşünüyoruz. Ancak bu, yalnızca Kuzey-Güney Kore arasında çözülebilecek bir mesele değil. Bu, Kuzey Kore'nin yanı sıra diğer ilgili ülkelerle yakın istişareler gerektirir" demişti.

Zirve 27 Nisan'da

Kuzey ve Güney Kore şimdi, 27 Nisan'da Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in arasında yapılacak zirveye hazırlanıyor. Bu zirvede 1950-53 Kore Savaşı'nı resmen sona erdirmek için bir girişim yapılması bekleniyor.

Kaynak: Reuters