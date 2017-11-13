  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 16º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.882
    EURO 4.523
  • BIST 109300.47
    ALTIN 159.56
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Güney Kore ordusu alarm seviyesini yükseltti

Güney Kore ordusu alarm seviyesini yükseltti

Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore'den gelecek muhtemel tahrik edici eylemlere karşı hazırlık durumunu arttırdığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Güney Kore ordusu alarm seviyesini yükseltti

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore ordusunun, Güney Kore'ye sığınan bir askerini silahla yaraladığını açıkladı.

Söz konusu askere iki ülke sınırındaki Silahsızlandırılmış Bölge'yi (DMZ) geçtiği sırada ateş açıldığı ifade edilen açıklamada, saldırıda yaralanan askerin, Güney Kore sınırına ulaştıktan sonra tedavi altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Güney Kore ordusunun olay üzerine alarm seviyesini yükselttiği ve Kuzey Kore tarafından gelecek muhtemel tahrik edici eylemlere karşı hazırlık durumunu arttırdığı bildirildi.

Kuzey Kore ordusundan haziran ayında da iki asker kaçarak Güney Kore'ye sığınmıştı.

İki ülke sınırı arasında yaklaşık iki kilometreyi bulan tampon bölge, Kore Savaşı'ndan (1950-1953) sonra Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1953'te belirlenmişti.

Söz konusu bölge, Güney Kore'nin başkenti Seul'ün yaklaşık 55 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

AA

Etiketler: Kuzey Kore, güney kore
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER