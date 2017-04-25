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Güney Kore, Kuzey'i provokasyonlara karşı uyardı

Güney Kore Devlet Başkan Vekili Hwang Kyo-ahn, Kuzey Kore'nin yeni bir provokasyonda bulunması durumunda geçmişten farklı, "güçlü önlemlerin" alınacağı uyarısında bulundu.

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Güney Kore, Kuzeyi provokasyonlara karşı uyardı

Yonhap ajansına göre, Güney Kore Devlet Başkan Vekili Hwang Kyo-ahn, kabine toplantısında yaptığı konuşmada "Pyongyang, hükümetimiz ve ABD dahil olmak üzere uluslararası toplumun uyarılarını hiçe sayarak, bir provokasyon eyleminde daha bulunursa bugüne kadar alınan önlemlerden farklı, güçlü bir önlemle karşı karşıya kalacağını bilmelidir." ifadesini kullandı.

Hwang, orduya "dayanıklı" savunma konumunu muhafaza etme talimatı verdi.

Öte yandan bugün Kuzey Kore ordusunun kuruluşunun 85. yıl dönümünde gerçek mermilerin kullanıldığı bir tatbikat düzenlemesinin ardından Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayı'nda güvenlik toplantısı yapıldı. AA 

Etiketler: güney kore, Kuzey Kore
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