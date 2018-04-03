Güney Kore, Kuzey'den nükleer alanda deklarasyon bekliyor

Yonhap ajansının bir devlet başkanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde, Güney Kore'nin yaklaşmakta olan zirvede, Kuzey Kore'den nükleer silahsızlanmayla ilgili bir deklarasyon beklediği belirtildi.

27 Nisan'da yapılacak zirvedeki üç önemli gündem maddesinden birinin, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması ve Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra nükleer silahların yok edilmesi olduğuna dikkat çeken yetkili, bu konuda böyle bir deklarasyon istenmesinin "tabii bir şey" olduğunu vurguladı.

Diğer bir üst düzey yetkili de medyada nükleer meseleye yönelik olası çözümler çok fazla konuşulmasına rağmen sorunun, "kapsamlı ve aşamalı" bir şekilde çözülmesi gerektiği dışında hiçbir şeye karar verilmediğini söyledi.

Yeni bir çözümün, daha önceki nükleer anlaşmalardan farklı olacağına işaret eden yetkili, bunun, "aşağıdan yukarıya" değil "yukarıdan aşağıya" bir şekilde yapılacağını sözlerine ekledi. Yetkili, Güney’in yaklaşan Koreler arası zirveye odaklandığını dile getirdi.

Kuzey ve Güney Koreli üst düzey yetkililerden oluşan heyetler 29 Mart'ta, sınır köyü Panmunjom'da bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Kim ve Moon'un 27 Nisan'da Panmunjom'un güney tarafındaki "Barış Evi'nde" yapılacak zirveye katılacağı belirtilmişti.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki son iki zirve, 2000 ve 2007 yıllarında Pyongyang'da yapılmıştı.

Kaynak: AA