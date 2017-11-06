  • 06 KASIM 2017, PAZARTESI

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Güney Kore, Kuzey Koreli bankacıları kara listeye aldı

Güney Kore, Kuzey Kore'nin deniz aşırı ülkelerde çalışan 18 yetkilisine yaptırım uyguladı.

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Güney Kore, Kuzey Koreli bankacıları kara listeye aldı

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, Seul yönetiminin, Çin, Rusya ve Libya'da çalışan 18 üst düzey Kuzey Kore bankacılarını kara listeye aldığını duyurdu.

Seul hükümeti, Kuzey Kore’ye uyguladığı tek taraflı yaptırımla Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze programına para akışının kesilmesini amaçlıyor.

Kara listeye alınanların ismi, Güney Kore Resmi Gazetesi'nde yayımlandı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, deniz aşırı ülkelerde çalışan yetkililerin Kuzey Kore bankalarını temsil ettiklerini ve Pyongyang yönetiminin kitle imha silahlarını geliştirmek için ihtiyaç duyduğu parasal desteği sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Pyongyang yönetiminin eylül ayında yaptığı 6. ve en güçlü nükleer denemesinden sonra Kuzey Kore’nin petrol ithal etmesini önleyen yaptırım kararı almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Pyongyang, kuzey kore yaptırım, Kuzey Kore, Kim Jong Un, güney kore
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