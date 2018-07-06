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Güney Kore İran'dan petrol sevkiyatını durduracak

Güney Kore ABD'nin baskıları neticesinde İran'dan petrol sevkiyatını Temmuz ayında tamamen sonlandıracak.

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Güney Kore İrandan petrol sevkiyatını durduracak

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in Reuters Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre, İran'dan petrol sevkiyatı gerçekleştiren şirketlerle bağlantılı kaynaklar, Güney Kore'nin Temmuz'dan itibaren İran'dan petrol ithalatını durduracağını açıkladı.

İran'ın Asya ülkelerine petrol sevkiyatlarıyla bağlantılı kaynak, "İran'dan petrol alımlarının durdurulması için Güney Kore hükümetinin şirketlere baskısı vardı. Güney Kore, Temmuz'dan itibaren İran'dan petrol sevkiyatı yapmayacak" dedi. 

İran'ın petrol sevkiyat düzenlemeleriyle ilgili Asyalı bir diğer kaynak ise Japonya menşeli şirketlerin İran'dan petrol sevkiyatına eylül ayına kadar devam etmeyi planladıklarını söyledi.

ABD nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran'a yaptırımları devreye sokacağını açıklamış ve müttefiklerinden İran’la olan petrol ticaretlerini kasım ayı itibarıyla sonlandırmalarını istemişti.

Güney Kore, İran'dan petrol alımının muafiyet kapsamına alınması konusunda ABD ile görüşmeler sürdürüyordu.

Güney Kore, Çin ve Japonya İran’dan yüksek miktarda petrol ithal eden ülkeler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: petrol, ithalat, iran, güney kore
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