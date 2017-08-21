  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Güney Kore Devlet Başkanı'ndan böcek ilaçlı yumurtalar için özür

Güney Kore Devlet Başkanı'ndan böcek ilaçlı yumurtalar için özür

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Avrupa'da başlayıp ülkesine de sıçrayan "böcek ilaçlı yumurta" krizi için halktan özür diledi.

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Güney Kore Devlet Başkanından böcek ilaçlı yumurtalar için özür

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Avrupa'da başlayıp ülkesine de sıçrayan "böcek ilaçlı yumurta" krizi için halktan özür diledi.

Moon, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, söz konusu krizin sadece tüketicileri değil, restoran ve iyi niyetli çiftlik sahiplerini de etkilediğini belirterek bu konudaki üzüntüsünü dile getirdi ve özür diledi.

Halkın endişelerinin en aza indirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Moon, buna rağmen ilgili devlet kurumları arasındaki iletişim sıkıntısının ve konunun yanlış şekilde ele alınmasının, vatandaşların kaygılarını daha da artırdığını söyledi.

Moon, böcek ilaçlı yumurtaların kamu sağlığını doğrudan etkilediğine işaret ederek yapılacak araştırmalar sonucunda kamuya detaylı bilgi verilerek halkın güveninin tekrar kazanılmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

Güney Kore Tarım Bakanlığının yaptığı çalışmalar, ülkedeki 49 çiftliğin yasa dışı ilaç kullandığı ve yaklaşık 625 milyon yumurtanın bu çiftliklerden tüketiciye dağıtıldığını bildirmesi üzerine, devlet yumurtaları imha edilmek üzere geri çağırmıştı.

Yumurta krizi ilk olarak Avrupa’da Belçika, Almanya ve Hollanda’da patlak vermiş ve ticaret yoluyla Asya’ya ulaşmıştı. 

Etiketler: Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, böcek ilaçlı yumurta
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