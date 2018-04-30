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Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon: Trump, Nobel Barış Ödülü'nü almalı

Güney Koreli bir yetkili, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'in ABD Başkanı Donald Trump için, "Nobel Barış Ödülü'nü kazanmalı" dediğini aktardı.

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Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon: Trump, Nobel Barış Ödülünü almalı

Güney Koreli bir yetkili tarafından yapılan açıklamaya göre, kabine toplantısında konuşan Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, "İhtiyacımız olan tek şey barış" diyerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silahsızlanmada Kuzey Kore ile anlaşmazlığı sona erdirme çabalarından ötürü Nobel Barış Ödülü'nü alması gerektiğini söyledi. 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelerek, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındıracak ve ateşkesi barış anlaşmasına dönüştürecek ilk adım olan ortak deklarasyonu imzalamıştı.

On yıldan uzun süredir ilk kez yapılan zirvede iki taraf, yarımadada "kalıcı" ve "güçlü" barış oluşturmak için anlaşmaya varmaya çalışacaklarını açıklamıştı.

Trump, ABD-Kuzey Kore zirvesinin hazırlıklarına başladı

Korelerarası zirveye dair övgü dolu sözler söyleyen ABD Başkanı Trump, ABD-Kuzey Kore zirvesi için hazırlıkların başladığı sinyalini Twitter hesabından vermişti.

"Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile uzun ve çok iyi bir konuşma yaptık. İşler çok iyi gidiyor, Kuzey Kore ile buluşma yeri ve zamanı ayarlanıyor. Ayrıca müzakerelerle ilgili Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile de konuştuk." 

 

Trump'ın birkaç hafta içinde Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı en son, Kuzey Kore ile görüşmenin önümüzdeki üç ila dört hafta içinde gerçekleşebileceğini söylemişti.

Kaynak: Reuters, TRT Haber

Etiketler: Trump, nükleer, Nobel Barış Ödülü, Moon Jae-in, Kuzey Kore, güney kore, abd
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