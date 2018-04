Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon: Trump, Nobel Barış Ödülü'nü almalı

Güney Koreli bir yetkili tarafından yapılan açıklamaya göre, kabine toplantısında konuşan Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, "İhtiyacımız olan tek şey barış" diyerek, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silahsızlanmada Kuzey Kore ile anlaşmazlığı sona erdirme çabalarından ötürü Nobel Barış Ödülü'nü alması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelerek, Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındıracak ve ateşkesi barış anlaşmasına dönüştürecek ilk adım olan ortak deklarasyonu imzalamıştı.

On yıldan uzun süredir ilk kez yapılan zirvede iki taraf, yarımadada "kalıcı" ve "güçlü" barış oluşturmak için anlaşmaya varmaya çalışacaklarını açıklamıştı.

Trump, ABD-Kuzey Kore zirvesinin hazırlıklarına başladı

Korelerarası zirveye dair övgü dolu sözler söyleyen ABD Başkanı Trump, ABD-Kuzey Kore zirvesi için hazırlıkların başladığı sinyalini Twitter hesabından vermişti.

"Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile uzun ve çok iyi bir konuşma yaptık. İşler çok iyi gidiyor, Kuzey Kore ile buluşma yeri ve zamanı ayarlanıyor. Ayrıca müzakerelerle ilgili Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile de konuştuk."

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations.