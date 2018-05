Güney Kore basını: Trump ve Kim zirvesi Singapur'da olacak

ABD Başkanı Donald Trump hafta sonu yaptığı açıklamada, zirve için tarih ve yerin ayarlandığını söylemiş ancak detay vermemişti.

Trump gazetecilere, "Yakında ziyaretin yerini ve zamanını bildireceğiz" demişti.

Yerel basına göre Bolton, geçtiğimiz hafta Güney Koreli meslektaşı Chong-eyong ile ABD ve Kuzey Kore liderleri arasındaki buluşmayı görüşmek için bir araya geldi.

Bununla birlikte Güney Kore haber ajansı Yonhap, Singapur’un ABD ve Kuzey Kore zirvesinin mekanı olcağına dair bir rapor yayınladı.

ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşme için Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nin iyi bir seçenek olacağını açıklamıştı.

Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!