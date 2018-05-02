Güney Kore: ABD askerleri yarımadadan çekilmeyecek

Güney Kore Devlet Başkanlığı Mavi Ev Sözcüsü Eu Jae-kyeom, "Güney Kore'de görevli ABD askerleri, Güney Kore ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ittifakla ilgili bir meseledir. Barış antlaşmaları imzalamakla ilgisi yoktur." dedi.

Eu Jae-kyeom, Seul'un ABD askerlerinin kalmasını istediğini, çünkü Çin ve Japonya gibi komşu süper güçler arasındaki askeri çatışmalarda arabulucu rolü oynadıklarını söyledi.

ABD'nin şu anda Güney Kore'de bulunan yaklaşık 28.500 askeri var.

Güney Kore - Kuzey Kore Zirvesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

Kaynak: Reuters, AA