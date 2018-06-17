Güney Kore, 4 Kuzey Koreli denizciyi ülkesine teslim etti

Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansı'nın bir hükümet kaynağına dayandırdığı habere göre, Sokcho kenti açıklarında, motorundaki sorun nedeniyle akıntıya kapılmış gemileri pazartesi günü Güney Kore Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan Kuzey Koreli 5 denizciden 4'ü Kuzey Kore'ye geri döndü.

Denizcilerden birinin Güney Kore'ye iltica etmeyi planladığı belirtildi.

Kaynak, "Kurtarılan 5 Kuzey Koreliden 4'ünü, kendi istekleriyle ülkesine gönderdik" dedi.

Bazı gözlemciler, Kuzey Kore'nin, denizcilerden birinin Güney'de kalma kararına sert tepki gösterebileceğini öne sürdü.

Kaynak: AA