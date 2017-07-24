Güney Kore, 30 Myanmarlı sığınmacı alacak

Yonhap ajansının haberine göre, Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayland'daki bir sığınmacı kampında kalan ve 30 kişiden oluşan 5 ailenin bu hafta Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) programı kapsamında Güney Kore'ye getirileceği belirtildi.

UNHCR tavsiyesiyle belirlenecek Myanmarlı sığınmacıların daha sonra Güney Kore hükümetinin yapacağı incelemenin ardından ülkeye alınacağı ifade edilen açıklamada, bu kişilerin yabancı destekleme merkezinde yaklaşık 6 ay kalacağı ve burada Güney Kore dili öğrenip mesleki eğitim alacağı aktarıldı.

UNHCR programı dahilinde, büyük bir kısmı ülkelerini ırksal ve dini ayrımcılığa maruz kaldıkları için terk etmek zorunda kalan ve sığındıkları ülkelerdeki geçici kamplarda yaşayan sığınmacılar, kendilerini kabul eden başka ülkelere gönderiliyor.

UNHCR'nin programına dahil olan yaklaşık 37 ülke, geçen yıl 189 bin 300 sığınmacı kabul etmişti.

Güney Kore, programa dahil olduğu 2015 yılında Güneydoğu Asya ülkelerinden 22, geçen yıl da Myanmar'dan 34 sığınmacıyı UNHCR programı kapsamında kabul etmişti.