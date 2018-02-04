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Buradasınız : » » Güney Kıbrıs'ta seçimin galibi Anastasiadis

Güney Kıbrıs'ta seçimin galibi Anastasiadis

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde oyların yüzde 56'sını alan Nikos Anastasiadis, yeniden Kıbrıslı Rumların lideri seçildi.

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Güney Kıbrısta seçimin galibi Anastasiadis

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) görevdeki Anastasiadis ile sol parti AKEL'in adayı Stavros Malas'ın yarıştığı ikinci tur ''başkanlık'' seçimlerinde oyların tamamı sayıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, merkez sağ Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis, yüzde 56 oy oranıyla ikinci kez lider seçildi. Anastasiadis, 215 bin 281 oy aldı.

Anastasiadis'in rakibi Malas ise 169 bin 243 oyla yüzde 44'te kaldı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bugünkü ikinci tur başkanlık seçimlerinde 550 bin seçmenin yüzde 73'ünün sadığa gittiği belirtildi.

İkinci kez seçimleri kazanarak 5 yıl daha görevde kalacak Anastasiadis, Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafını yeniden yönlendirecek isim olacak.

İki aday 2013'te yapılan bir önceki seçimlerinde de yarışmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Güney Kıbrıs rum
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