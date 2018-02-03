Güney Kıbrıs'ta halk yeniden sandık başına gidecek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 28 Ocak'ta yapılan seçimlerde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle yarın seçimin ikinci turu yapılacak.

İlk turda en çok oy alan Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) adayı Nikos Anastasiadis ile AKEL (Komünist Parti) destekli bağımsız adayı Stavros Malas yarışacak.

Sağcı muhafazakarların ve liberallerin desteklediği Anastasiadis'in favori olarak gösterildiği seçimlerde, adaylardan birinin diğerine oranla 1 oy fazla alması durumunda Rum kesiminin lideri seçilecek.

Lider olacak kişi 5 yıl süreyle GKRY'yi yönetecek ve Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafını yönlendirecek kişi olacak.

Toplam 550 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu GKRY'de, bu seçmenlerin 657'si Kıbrıslı Türklerden oluşuyor.

Seçimlerde sadece iki adayın bulunması nedeniyle oylama sonucunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan ilk tur seçimlerde 9 aday arasından Anastasiadis oyların yüzde 35,5'ini, Malas ise 30,3'ünü alarak ikini tura kalmıştı.

Kaynak: AA