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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, KKTC'den akaryakıt alımına ceza uygulayacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) akaryakıt alınmasına ceza getirdi.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, KKTCden akaryakıt alımına ceza uygulayacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Gümrük Dairesi'nden yayımlanan genelgeye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) akaryakıt alan Rumlara, litre başına 4 euro ceza ile tekrar edilmesi halinde araca el koymaya kadar çeşitli cezalar uygulanacak.

Sınır kapılarında görev yapan memurlar, genelge kapsamında KKTC’den Güney Kıbrıs'a geçen araçlarda akaryakıt kontrolleri başlattı.

Türk tarafından gelen araçların benzin depolarının doluluk oranını ve göstergelerini inceleyen yetkililer, sürücülerin KKTC’den akaryakıt alıp almadığını denetliyor.

95 oktan kurşunsuz benzinin litresi Rum tarafında 1,23 euro (6,55 lira), KKTC’de 4,30 liradan satılıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: yasak, KKTC, güney kıbrıs, ceza, akaryakıt
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