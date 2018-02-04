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Buradasınız : » » Güney Kıbrıs Rum Kesimi yeni liderini bugün belirleyecek

Güney Kıbrıs Rum Kesimi yeni liderini bugün belirleyecek

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde halk, başkanlık seçiminin ikinci turu için bugün sandık başında. 28 Ocak'ta yapılan seçimlerde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi aşamamıştı.

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Güney Kıbrıs Rum Kesimi yeni liderini bugün belirleyecek

Liderlik koltuğu için, geçtiğimiz hafta yapılan ilk turda en çok oyu alan Nikos Anastasiadis ile Stavros Malas yarışıyor.

Seçimin ikinci turunda, ilk turda en çok oyu alan Demokratik Seferberlik Partisi adayı Nikos Anastasiadis ile AKEL destekli bağımsız adayı Stavros Malas yarışıyor.

Sağcı muhafazakarların ve liberallerin desteklediği Anastasiadis, favori olarak gösteriliyor.

Adaylardan birinin diğerine oranla 1 oy fazla alması durumunda Rum kesiminin lideri seçilmiş olacak.

Lider olacak kişi 5 yıl süreyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni yönetecek. Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafını yönlendirecek kişi olacak.

Toplam 550 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde, bu seçmenlerin 657'si Kıbrıslı Türkler'den oluşuyor.

Seçimlerde sadece iki adayın bulunması nedeniyle oylama sonucunun kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

TRT Haber

Etiketler: kıbrıs rum kesimi, başkanlık seçimi
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