Güney Çin kıyılarında dev deniz hortumu görüntülendi

Salı sabahı erken saatlerde, Güney Çin'in Guangdong eyaleti kıyılarında oluşan dev deniz hortumu, bölge sakinlerini hayrete düşürdü.

Yerel Xichong Meteorolojik Gözlem Üssü'nde çalışan Jia adlı kişi tarafından kaydedilen görüntülerde deniz hortumunun deniz üstünde adeta dans ettiği görülüyor.

Deniz hortumu deniz ve göğü adeta birleştirdi

Bölgeye yakınlaşan soğuk ve sıcak hava akışlarının konveksiyonunun neden olduğu su üzerinde gerçekleşen hortumlar, genellikle deniz hortumu olarak adlandırılıyor.

Videoda girdap, güçlü bir vakum etkisiyle suyu emerek denizi gökyüzüne bağlıyor.

Hortumun olduğu bölgede garip hava olayı

Jia, gördüklerini şöyle anlattı:

"Denizin güneydoğu yüzeyinde karanlık bir bulut gördüm. Ardından spiral şeklinde bir bulut ortaya çıktı. İlk başta benden çok uzaktaydı, bu yüzden tam olarak göremedim. Sonrasında 'S' harfi şeklindeki deniz hortumu buraya geldi" dedi.

Jia, su kaydırağının yavaş yavaş kaybolmadan önce denizde altı ila yedi kilometre boyunca gittiğini ve ayrıca ona garip bir havanın eşlik ettiğini söyledi.

Bölgede deniz hortumlarına nadir olarak rastlanıyor

Jia, "Sadece deniz hortumunun olduğu bölgede şiddetli bir yağmur yağdı. Burada ve bölgeyi çevreleyen yerde yağış olmadı" şeklinde konuştu.

Pearl River Delta bölgesinde deniz hortumlarına nadiren rastlanıyor.

İstatistiklere göre 2010'dan bu yana kaydedilen üçüncü deniz hortumu.

Kaynak: Reuters