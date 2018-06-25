Güney Afrikalı Müslümanlardan Erdoğan’a tebrik

Güney Afrikalı Müslümanlar adına tebrik mesajı yayınlayan Dar'ul Uloom Zakariyya İslam Üniversitesi Rektörü Shabbir Ahmad Saloojee, mesajda, “Üniversitemiz ve Güney Afrika Müslüman toplumu adına Sayın Erdoğan’ın zaferini büyük mutlulukla karşılamış bulunuyorum" dedi.

"Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğine inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm dünya Müslümanları açısından anlam taşıdığını belirten Saloojee, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinden Türk halkı ile beraber tüm dünya Müslümanları istifade etmeye devam edecek. Tüm dünyadaki mazlum Müslümanların sesinin duyulmaya devam edecek olması bizlerde muazzam bir mutluluk meydana getirdi. Bu zaferle Türkiye’nin önemli problemlerini çözerek 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceğine inanıyorum.”

"Erdoğan’ın zaferi için dualar ettik"

Al Kaaf İnsan Hakları Merkezi Başkanı Anwah Nagia, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyadaki mazlumlara yaklaşımından dolayı tekrar kazanmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye’de, bugün Türkiye’yi destekleyen herkesin kazandığını belirten Anwah, “Bugün Türkiye'de tanıdığım bütün arkadaşlarımı oy kullanmaya gitmeleri için uyardım. Bizler burada Erdoğan’ın zaferi için dualar ettik. Tüm dünyada Müslüman olsun veya olmasın kendini yalnız hisseden, adalet ve destek arayan tüm mazlumlar yanında Erdoğan’ı bulacak” diye konuştu.

"Erdoğan dünya mazlumları için bir şans"

Osmanlı Devleti tarafından 150 yıl önce Güney Afrika’ya gönderilen Ebubekir Efendi'nin Cape Town’da yaşayan torunu Zobri Efendi ise yaptığı açıklamada, Güney Afrika’daki Efendi ailesini temsilen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik ettiğini söyledi.

Erdoğan’ın dünya barışına katkılarının devam edecek olmasının önemini vurgulayan Efendi, “Erdoğan dünya mazlumları için bir şans. Bu şansın devam edecek olması bizleri dünyanın en uç noktasındaki Osmanlılar olarak çok mutlu ediyor ve kendisine başarılarının devamı için dualar ediyoruz” dedi.

Kaynak: AA