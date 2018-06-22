Güney Afrikalı Müslümanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua çağrısı

Güney Afrika'da faaliyet gösteren Awqaf Vakfı, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilebilmesi için tüm mazlumlardan ve Müslümanlardan dua etmeleri çağrısında bulundu.

Awqaf Vakfı Başkanı Michael Colier, vakfın yayımladığı bildiri hakkında yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın dünya genelinde Müslümanların yaşadığı sorunlara karşı güçlü şekilde karşılık veren tek lider olduğunu belirtti.

Colier, "Milyonlarca mazlumun sesini dünya gündemine taşıması onlara umut verdi ve veriyor. Bu bakımdan, Türkiye’yi yakından takip ediyor ve Erdoğan’ın iktidarda kalması için ona dua ediyoruz.” dedi.

Müslüman kanaat önderlerinin Türkiye’yi yakından takip ettiğini dile getiren Colier, Erdoğan’ın seçimi kazanmasının bölgeye istikrar getireceğini vurguladı.

Colier, "Türkiye tarihinde demokrasi süreci Erdoğan döneminde en üst düzeyde yaşandı. Öncesinde insanlar özgürce politika yapamıyor, hatta dinini bile özgürce yaşayamıyordu. Türkiye’nin o zamanlardan bu zamana gelmiş olduğu durum bizleri çok mutlu ediyor.” diye konuştu.

Vakfın bildirisinde, zor durumda olan insanlara dünyadaki en büyük insani yardımın Erdoğan iktidarındaki Türkiye’den yapıldığı ifade edilerek, Erdoğan'a destek mesajı verilmişti.

Bildiride, "Türkiye’nin büyümesinin ve istikrarının işareti olaca bu tarihi seçimde Erdoğan’ın tekrar kazanması için dua ediyoruz. Sandıktan olumlu sonucun çıkmasından sonra Türkiye’nin Orta Doğu'da barışa daha güçlü bir şekilde katkı sağlayacağına ve ihtiyaç sahibi insanların yaralarını sarmaya devam edeceğine inanıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Kaynak: AA