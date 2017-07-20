Güney Afrika'dan Filistin'e destek

Güney Afrika'daki Müslümanların dini otorite olarak kabul ettiği Cemiyet'ül Ulema, İsrail polisinin, 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'da 3 Filistinliyi öldürmesiyle başlayan olayları kaygıyla takip ettiklerini belirterek, uluslararası toplumu müdahaleye çağırdı.

Cemiyet'ül Ulema'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in uluslarası sözleşmelere uymadığının altı çizilerek, "Mescid-i Aksa'ya yönelik tehditler bizi kaygılandırıyor ve uluslararası toplumu müdahaleye çağırıyoruz. Mescid-i Aksa'ya girişin kısıtlanmasını asla kabul etmiyoruz. Bu karar uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. Bu adımlar Filistin'de ölümle sonuçlanan eylemleri artırıyor ve İsrail'in bu uygulamalardan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

Geçen cuma gününden bu yana Mescid-i Aksa'nın kapatıldığının anımsatıldığı açıklamada, söz konusu kararın Filistin'deki durumu daha da tırmandıracağına vurgu yapıldı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti. AA