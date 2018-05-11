  • 11 MAYIS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.305
    EURO 5.151
  • BIST 101852.48
    ALTIN 182.962
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Güney Afrika’daki cami saldırısında terör şüphesi

Güney Afrika’daki cami saldırısında terör şüphesi

Suçlarla Mücadele Özel Timleri (HAWKS) Sözcüsü Simphiwe Mhlongo, basına yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili yapılan soruşturmalarda terör izine rastlanıldığını belirtti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Güney Afrikadaki cami saldırısında terör şüphesi

Saldırının hangi terör örgütü tarafından yapıldığıyla ilgili net bilgilerin olmadığını ifade eden Mhlongo, soruşturmanın hassas biçimde yürütüldüğünü kaydetti.

Saldırıdan yaralı kurtulan ve tedavisi hastanede devam eden cami imamı Ali Nchiyane, saldırganların kendileriyle namaz kıldığını ve ardından "sizi öldüreceğiz" diyerek üzerlerine yürüdüklerini söyledi.

Olayın bir terör saldırısı olduğu kanısını dile getiren Nchiyane, “Saldırganlar camiye namaz kılmak için geldiklerini söylediler, biz de kendilerine kapıyı açtık. Namazı kıldıktan sonra da 'burada insanların beynini yıkıyorsunuz sizi öldüreceğiz’ diyerek bize saldırdılar ve molotof kokteyli atarak camiyi ateşe verdiler. Ben bunun kesinlikle İslam'a karşı yapılmış bir terör eylemi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Güney Afrika'nın Durban şehrindeki camiye düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, birisi ağır iki kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER