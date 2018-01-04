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Güney Afrika'da yolcu treni ile kamyon çarpıştı

Güney Afrika'da yolcu treninin kamyon ile çarpışması sonucu 12 kişi öldü, 268 kişi yaralandı.

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Güney Afrikada yolcu treni ile kamyon çarpıştı

Hükümetten yapılan açıklamada, Port Elizabeth'ten Johannesburg'a giden yolcu treninin, Free State bölgesi kırsalındaki Kroonstad yakınlarında raylardan geçmeye çalışan bir kamyona çarptığı, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 268 kişinin yaralandığı bildirildi.

Trenin çarpışmanın ardından kamyonu 400 metre boyunca sürüklediği, bu arada lokomotif ile birlikte 6 vagonunun raydan çıktığı, çarpmanın etkisiyle en az bir vagonunun alev aldığı belirtildi.

Polis, trenden 850 dolayında yolcunun tahliye edildiğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Joe Maswanganyi, ilk belirlemelerde göre kazanın kamyon şoförünün hatasından kaynaklandığının anlaşıldığını, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Kazadan sağ kurtulan kamyon şoförünün gözaltına alındığı belirtildi.

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