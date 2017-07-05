  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Güney Afrika’da yangın faciası: 7 ölü

Güney Afrika’nın en kalabalık kenti Johannesburg'da çıkan yangında 7 kişi öldü.

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Güney Afrikada yangın faciası: 7 ölü

Güney Afrika’nın en kalabalık kenti Johannesburg'da çıkan yangında 7 kişi öldü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, belirlenemeyen bir nedenden dolayı şehir merkezinde bulunan Cape York binasında çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

Olayda 4 kişinin yaralandığı, ölenlerden birinin yanan binadan atlayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Johannesburg Acil Müdahale Servisi Sözcüsü Nana Radebe ise söndürme çalışmalarının ardından hasarın boyutunun ortaya çıkacağını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin, yapılacak soruşturma sonrasında belli olacağı kaydedildi.

Etiketler: Güney Afrika, Johannesburg, yangın
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