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Buradasınız : » » Güney Afrika'da "Uber" krizi

Güney Afrika'da "Uber" krizi

Güney Afrika Turizm Bakanı Tokozile Xasa, Uber kullanıcıları ile taksi şoförleri arasındaki krizin ülke turizmini vurduğunu belirtti.

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Güney Afrikada &quot;Uber&quot; krizi

Güney Afrika Turizm Bakanı Tokozile Xasa, Uber kullanıcıları ile taksi şoförleri arasındaki krizin ülke turizmini vurduğunu belirterek "Taksi şoförleri ile Uber şirketi arasındaki bu anlaşmazlık ve tartışma sona ermeli" dedi.

Bakan Xasa, yaptığı açıklamada, uluslararası ulaşım şebekesi Uber kullanıcıları ile taksi şoförleri arasında yaşanan krizin ülke turizmini olumsuz etkilediğini söyledi.

Uber şirketi yetkililerinin, geçen hafta arayarak yardım istediğini kaydeden Bakan Xasa, “İki taraf arasındaki anlaşmazlık ve belirsizlik ortamı, turistlerin başka ülkelere gitmesine yol açacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Xasa, tartışma ve şiddet olaylarının herkesi olumsuz etkilediğine dikkati çekerek “Taksi şoförleri ile Uber şirketi arasındaki bu anlaşmazlık ve tartışma sona ermeli." diye konuştu.

Uber şirketi ise geçen hafta yaptığı açıklamada, “Güney Afrika makamlarının, şiddet olaylarını engellemek için daha fazlasını yapması gerekiyor” ifadelerine yer vermişti.

Güney Afrika'da taksi şoförleri, "korsan taksi" olarak nitelendirdikleri Uber uygulamasının yasaklanmasını isterken Uber şirketi ise Güney Afrika makamlarından şiddet olaylarını engellemesini talep ediyor.

Güney Afrika polisi, geçen ay iki UBER şirketine ait aracın ateşe verildiğini bildirmişti.

Etiketler: Güney Afrika, uber, taksi
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