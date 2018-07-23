Güney Afrika'da taksiciler arasında kanlı rekabet

Gauteng taksi birliğinin üyeleri olan taksi sürücüleri, Kwa-Zulu Natal bölgesinde bir arkadaşlarının cenaze töreninden dönerken, R74 yolunda kimlikleri henüz belirlenemeyen grubun saldırısına uğradı.

Kwa-Zulu Natal Sözcüsü Jay Naicker, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Dün gece bir silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıya uğrayan araç pusuya düşürülürken, saldırı sonucunda 11 kişi yaşamını yitirdi ve 4 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan kişilerin Guateng taksi birliğinden olduklarını düşünüyoruz. Bölgede sık sık taksi şiddeti olaylarına tanık oluyoruz ve saldırganın kim ya da kimler olduğunu bulmak için soruşturmalarımıza devam ediyoruz."

Minibüs taksiler, Güney Afrika’nın en yaygın ulaşım yolu olarak kullanılıyor. Ekonomik açıdan avantajlı yollarda üstünlük sağlamak için rakip taraflar arasında sık sık şiddet olayları yaşanıyor.

Kaynak: BBC