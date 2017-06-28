Güney Afrika'da kuş gribi vakaları ihracatı durdurdu

Afrika'da Zimbabwe ve Namibya’dan sonra Botswana’da ülkedeki kuş gribi vakaları nedeni ile komşu Güney Afrika'dan kanatlı hayvan ithalatını durdurma kararı aldı.

Botswana Tarım Bakanı Patrick Ralotsia, ulusal basına yaptığı açıklamada "Kanatlı hayvan ithalatının durdurulması, olası kuş gribi enfeksiyonlarından kaçınmanın yanı sıra halkımızı korumak için alınması gereken bir tedbir." ifadesini kullandı.

Botswana, kanatlı hayvan ihtiyacının yüzde 5'ini Güney Afrika'dan sağlıyordu.

Güney Afrika Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı, önceki gün Mpumalanga eyaletindeki Standerton çiftliğinde kuş gribine neden olan H5N8 virüsünün tespit edildiğini ve 25 binden fazla tavuğun itlaf edileceğini duyurmuştu.

Olayın ardından ülkenin iki kuzey komşusu Zimbabwe ve Namibya, Güney Afrika'dan kanatlı hayvan ithalatını askıya aldığını bildirmişti.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün son raporuna göre, kuş gribi virüsünün ölümcül etkileri olan H5 ve H7 alt türlerine dünya genelinde 28 ülkede rastlanıyor.