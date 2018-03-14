Güney Afrika’da kuraklık nedeniyle "ulusal felaket" ilan edildi

Kültür Bakanı Zweli Mkhize ve Tarım Bakanı Senzeni Zokwana, başta Western Cape eyaleti olmak üzere bazı eyaletlerde yaşanan kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığını ve hükümetin bu konuyu en önemli gündem maddelerinden biri olarak ele aldığını söyledi.

Mkhize, “Bir ay önce ulusal felaket olarak gündemimize aldığımız kuraklığı bugün hükümetimiz resmen onayladı. Ulusal felaket kapsamında, bu konu devletin tüm kurumları tarafından daha hassas şekilde ele alınacak” dedi.

Kuraklığa karşı 2018 yılı için 6 milyar rand (yaklaşık 2 milyar lira) bütçe ayrıldığını belirten Mkhize, ulusal felaket ilanının ardından bu miktarın artırılması konusunda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Tarım Bakanı Senzeni Zokwana da ülkedeki tarım üretiminin kuraklık yüzünden büyük oranda azaldığını kaydetti.

Çiftçilerin kuraklıktan en çok etkilenen kesim olduğunu ifade eden Zokwana, kuraklık için oluşturulan bütçeden çiftçilere özel bir fon ayrılacağını söyledi.

Zokwana, “Ülkemizde yaşanan bu olağanüstü kuraklığı en az kayıpla atlatmak için bütün Güney Afrikalıları seferber olmaya çağırıyoruz” dedi.

Yüzyılın en büyük su krizinin yaşandığı Güney Afrika’da hükümet kuraklığa karşı bakanlar düzeyinde kriz masası kurdu. Yetkililer, kuraklığın en fazla yaşandığı Western Cape eyaletinde barajların doluluk oranı yüzde 13 düzeyine geldiğinde kente su verilen vanaların kapatılacağını bildirdi. Eyaletteki barajların doluluk oranının yüzde 23 düzeyinde olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA