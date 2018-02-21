Güney Afrika'da karakola saldırı: 5 ölü

Güney Afrika Polis Sözcüsü Tuğgeneral Vishnu Naidoo, yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde ülkenin Eastern Cape eyaletindeki polis karakoluna düzenlenen saldırıda üç polis memuru saldırı sırasında, ikisi de rehin alındıktan sonra öldürüldü." ifadesini kullandı.

Naidoo, karakoldan çok sayıda silah çalındığını belirtti.

Emniyet Müdürü General John Sitole de saldırganların yakalanmaları için Güney Afrika polis teşkilatından ve Öncelikli Suçu Araştırma Müdürlüğünden tecrübeli müfettişleri görevlendirdiğini ve bu ekibe özel timlerin de destek vereceğini kaydetti.

Dün akşam saatlerinde de bir polis memuru, KwaZulu Natal eyaletinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ülkedeki birçok karakol özel şirketler tarafından korunuyor

Güney Afrika'nın farklı eyaletlerinde bulunan birçok polis karakolu özel güvenlik şirketleri tarafından korunuyor.

Güney Afrika Polis Bakanı Nathi Mthethwa, konuyla ilgili 2011 yılında ulusal meclise yaptığı yazılı bilgilendirmede, Güney Afrika polis teşkilatının karakolların korunması amacıyla 2009-2010 yıllarında 48 özel güvenlik şirketine 161,5 milyon rand (yaklaşık 52 milyon lira) ödediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA