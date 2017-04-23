Güney Afrika’da 40 kimsesiz çocuk 23 Nisan'ı kutladı

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı onuruna düzenlediği buluşmada, Kgomotso Çocuk Esirgeme Merkezinden gelen 40 kimsesiz çocuğu büyükelçilik rezidansında ağırladı.

Buluşmaya çocukların yanı sıra Güney Afrika'da yaşayan Türk vatandaşları, iş adamları, akademisyenler, gazeteciler ve çeşitli ülkelerden diplomatların bulunduğu 200 kişi katıldı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, çocukların çok değerli varlıklar olduğunu vurgularken, "Bizler Türkiye'yi çocuklarımıza emanet etmek için çabalıyoruz. Dünya çocuklarına armağan edilmiş bu günü Güney Afrikalı kimsesiz 40 çocukla ve ülkedeki Türk vatandaşlarımızın çocuklarıyla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülgen, "Dünyadaki tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Afrika'nın bir ucu olan Güney Afrika'dan kutluyorum. Tüm çocuklarımızın ulu önder Atatürk'ün gösterdiği yolda azimle yetiştiğine inanıyorum." dedi.

Güney Afrika'da faaliyetlerini sürdüren Türk iş adamı İsmail Naltı da "Bütün dünyadaki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Güney Afrika'da uzun yıllardan beri yaşayan biri olarak, Afrika'daki kimsesiz çocukların bu etkinliğe çağırılması çok sevindirici. Onlarla bu mutluluğu paylaşmak bizleri de mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçilikteki 23 Nisan kutlaması, resepsiyonun ardından çocukların yöresel şarkıları eşliğinde yaptığı danslar ile devam etti. Buluşmaya gelen misafirlere Türk yemekleri ikram edildi. AA