Güney Afrika Filistinliler için tek yürek oldu

Güney Afrika'nın yasama başkenti Cape Town'da binlerce Güney Afrikalı Filistin için yürüyüş yaptı.

İsrail'in Mescid-i Aksa'daki kısıtlamalarını protesto etmek için bir araya gelen binlerce Güney Afrikalı Filistin için yürüdü.

Protestocular, ellerinde Filistin bayrakları ve "El-Aksa camisinden elini çek" yazılı dövizlerle slogan atarak Güney Afrika hükümetinin İsrail elçiliğini kapatmasını talep etti.

Protesto yürüşünün organizatörü Yoonus Allie yaptığı açıklamada, yürüyüşe 5 bin ile 8 bin kişi katıldığını belirterek, "Filistin de çekilen acıları ve hukuksuzluğu biliyoruz Güney Afrikalı binlerce insan Filistin için bir araya geldi." dedi.

Allie, Güney Afrika El-Kudüs Vakfı ve Güney Afrika Müslüman Yargı Konseyi (MJC) tarafından düzenlenen protesto yürüyüşlerinin devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan, Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela yerel basına yaptığı açıklamada Güney Afrika hükümetinin İsrail ile ilişkilerini kesmesi gerektiğini aktararak, "Güney Afrika her zaman Filistin ile dayanışma içerisinde kalacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.