Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma’dan istifa çağrılarına yanıt: Adil değil

Güney Afrika'da iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC), Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın istifasını istedi ancak Zuma istifaya yanaşmıyor. Jacob Zuma, ANC yöneticilerinin gerekçe sunamadığını ve istifa zorlamasının adil olmadığını söyledi. 75 yaşındaki Zuma, görevden alındığını yazan Güney Afrika medyasını da yalanladı.

22 Şubat Perşembe Parlamento’da Devlet Başkanı Zuma için güven oylaması yapılacak.

ANC açıklamasında, istifa çağrılarına uymadığı takdirde Zuma'nın görevden alınmasının oylanacağı ve yerine yeni bir başkan seçilmesinin umulduğu ifade edilmişti.

ANC'den Paul Mashatile, “ANC olarak bizim bugünden sonra daha fazla bekleyemeyeceğimiz net” demişti.

Daha önce Parlamento’da birçok oylamayı kazansa da Zuma’nın bu kez güven alamayacağı tahmin ediliyor.

ANC'nin Aralık'ta parti lideri olarak Zuma yerine Cyril Ramaphosa'yı seçmesinin ardından Zuma artan bir baskıyla karşı karşıyaydı.

2009'dan beri ülkeyi yöneten Zuma, çok sayıda yolsuzluk suçlamasına maruz kalmış ancak bunları her seferinde reddetmişti.

2016’da ülkenin en üst mahkemesi, kamu parasını kendi evine harcadığı tespit edildikten sonra bu parayı devlete geri ödemeyen Zuma'yı anayasayı ihlalden suçlu bulmuştu.

Geçen yıl da Yüksek Temyiz Mahkemesi Zuma'nın 18 ayrı yolsuzluk, sahtekarlık, şantaj ve kara para aklama suçundan yargılanmasına karar vermişti.

Hindistan doğumlu milyarder Gupta ailesiyle bağlarının ortaya çıkması da Zuma'ya desteği iyice azaltmıştı. Son olarak Gupta ailesinden bazı kişiler gözaltına alınmıştı. Polis baskınıyla gözaltına alınan üç kişi, Zuma ile yakın ilişkileri sayesinde iş dünyasında haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor.

Ülkenin eski başkanı Thabo Mbeki 2008’de istifa etmişti. O dönemde Zuma, Mbeki'nin yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Ülkede bir sonraki genel seçim 2019'da.

Kaynak: Reuters