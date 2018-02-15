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Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma görevinden istifa etti

Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, istifa etti. 2009'dan beri iktidarda olan Zuma, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Güney Afrika Devlet Başkanı Zuma görevinden istifa etti

Güney Afrika'nın iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi'nin istifa çağrısında bulunduğu Devlet Başkanı Jacob Zuma, istifa etti.

Zuma, yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelirken, geçen Aralık ayından itibaren artan baskılara rağmen istifa etmemişti.

Zuma’dan istifa çağrılarına yanıt: Adil değil

Açıklama yapan Zuma, Afrika Ulusal Kongresi Partisine (ANC) hayatı boyunca hizmet ettiğini ve tüm enerjisini bunun için harcadığını söyledi. 2009'dan beri Güney Afrika Devlet Başkanı olarak Güney Afrika halkına elinden geldiğince hizmet ettiğini sözlerine ekledi.

Zuma, Güven oylamasından korkmadığını ama partisinde kendinden kaynaklı bölünmelere de izin vermeyeceğini açıkladı. 

Zuma'nın istifasının hemen ardından Afrika Ulusal Kongresi Partisince yapılan basın açıklamasında, Jacob Zuma'nın istifasını parti olarak kabul ettikleri, Güney Afrika'ya ve ANC'ye yaptığı 60 senelik hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ettikleri, yeni başkanlık oylamasında Parti Başkanı Cyril Ramaphosa'yı aday olarak belirledikleri söylendi.

Kaynak: DHA, AA

Etiketler: Jacob Zuma, Güney Afrika
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