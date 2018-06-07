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Guatemala'da yanardağ felaketi: Ölü sayısı 99'a çıktı

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 99'a yükseldi.

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Guatemalada yanardağ felaketi: Ölü sayısı 99a çıktı

Ulusal Adli Bilimler Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, şimdiye kadar 99 kişinin cesedinin bulunduğu, 150'den fazla kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının meydana gelen yeni patlamalar nedeniyle aksadığı, kayıp olan kişilerin hayatta kalma şanslarının çok az olduğu kaydedildi.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda pazar günü patlamalar olmuş ve püsküren lavlar, El Rodeo köyündeki evleri yok etmişti. Patlamalar sırasında çok sayıda kişinin yanarak öldüğü tahmin ediliyor.

Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alınmış, 3 bin 200'den fazla kişi de güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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