  • 06 HAZIRAN 2018, ÇARŞAMBA

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Guatemala'da yanardağ felaketi: Küllerin içinde canlı arıyorlar

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda meydana gelen patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Guatemalada yanardağ felaketi: Küllerin içinde canlı arıyorlar

Guatemala'da Fuego yanardağı yeniden faaliyete geçti. Her yeri kaplayan kül yığının altından 10 kişi sağ çıkarılırken 69 kişi hayatını kaybetti. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Binlerce kişi evlerinden tahliye edilerek barınaklara yerleştirildi. Cansız bedenine ulaşılanlar ise birer birer defnediliyor. Devlet Başkanı Jimmy Morales afetzedeleri ziyaret etti. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Patlamanın etkilediği, Guatemala'nın San Miguel Los Lotes köyünde başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında polis ekipleri de yer aldı. 

Guatemala'nın başkenti Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda pazar günü patlamalar olmuş ve püsküren lavlar, El Rodeo köyündeki evleri yok etmişti. Patlamalar sırasında çok sayıda kişinin yanarak öldüğü sanılıyor.

Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı kaya, duman ve kül püskürtmeye devam ediyor.

Patlamalar sırasında yaralanan çok sayıda kişi tedavi altına alındı, 3 bin 200'den fazla kişi de güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiğine dikkati çekiyor.

Kaynak: AA 

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