Guatemala'da yanardağ felaketi: 62 kişi hayatını kaybetti

Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı kaya, duman ve kül püskürtmeye devam ediyor.

Guatemala Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, yanardağdaki patlamalarda 62 kişi yaşamını yitirdi.

Yanardağdan püsküren lavların El Rodeo köyündeki evleri yok ettiği, pek çok insanın yandığı bildirildi.

Çok sayıda yaralı tedavi altına alınırken, yaklaşık 3 bin 200 kişi güvenli bölgelere gönderildi.

Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiğini kaydetti.

Kaynak: AA