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Guatemala sivil davalarda idamı kaldırdı

Guatemala'da Anayasa Mahkemesi, sivil davalarda ölüm cezasını kaldırdı.

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Guatemala sivil davalarda idamı kaldırdı

Guatemala yasaları, 60 yaşından büyük ve 12 yaşından küçük kişilerin öldürülmesi, kurbanların ölümü ya da ağır yaralanmasıyla sonuçlanan kaçırma olayları, devlet başkanı ya da yardımcısını hedef alan suikast girişimleri ve uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili bazı suçlarda ölüm cezasına izin veriyordu. Ancak Guatemala, taraf olduğu insan hakları sözleşmeleri doğrultusunda birkaç yıldır ölüm cezası uygulamıyordu.

Ceza kanunundaki ölüm cezasıyla ilgili maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran hukukçulardan Jose Alejandro Valverth Flores, "Guatemala'nın ölüm cezasını uygulayan son ülkelerden biri olmasına izin veremeyiz." dedi.

Flores, Guatemala'da insan haklarına saygı göstermek için bu kararın alınmasının gerekli olduğuna inandıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Guatemala sivil davalarda idam
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