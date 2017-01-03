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'Guantanamo'daki mahkumların serbest bırakılması bir an önce durdurulmalı'

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Guantanamo'da bulunan mahkumların serbest bırakılmasının bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti.

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Guantanamodaki mahkumların serbest bırakılması bir an önce durdurulmalı
ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Guantanamo'da bulunan mahkumların "çok tehlikeli" oldukları gerekçesiyle serbest bırakılmaması gerektiğini bildirdi.
 
Trump mesajında, "Guantanamo'dan artık kimse serbest bırakılmamalı. Çok tehlikeli insanlar ve tekrar savaş meydanlarına gitmelerine izin verilmemeli." ifadesini kullandı.
 
Barack Obama, seçim kampanyasında, ABD'nin kendi toprakları dışında, özellikle Irak ve Afganistan'da yakaladığı ve "radikal İslamcı terörist olarak" etiketleyip Amerikan standartları dışında, her türlü işkencenin geçerli olduğu gayriinsani koşullarda tuttuğu Guantanamo kampını kapatma sözü vermiş, fakat bunu başaramamıştı.
 
Yıllık maliyeti 445 milyon doları bulan cezaevinin kapatılmasını isteyen Obama, 2009'da göreve geldiğinde Guantanamo'da 245 olan tutuklu sayısını 60'a indirebildi.
 
Obama'nın başkanlığı bırakacağı 20 Ocak 2017'ye kadar 20 tutuklunun daha aklanmalarının ardından serbest bırakılması bekleniyor. AA
 
Etiketler: abd, Donald Trump, Guantanamo
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