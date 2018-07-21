Grev dalgası Fransa'ya pahalıya patladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un değişim politikalarına karşı çıkan ve iş bırakma eylemine giden demiryolu çalışanlarının başlattığı grev dalgası son 30 yılın en uzun süren iş bırakma eylemi olarak kayda geçti.

Grevden her gün 4 buçuk milyon yolcu olumsuz etkilendi.

Demiryolu işçileriyle başlayan protestolar kısa süre sonra memurların, öğrencilerin hatta emeklilerin desteğiyle kitlesel bir isyana dönüştü.

Başkent Paris başta olmak üzere, ülkenin dört bir yanında meydanları dolduran Fransa halkı, sokakları savaş alanına çevirdi.

Fransız güvenlik güçleri, protestoculara sert müdahalelerde bulundu.

Kaynak: TRT Haber