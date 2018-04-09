Grev dalgası Almanya'da da yayılıyor

Fransa'da haftalardır süren demir ve hava yolu çalışanlarının grevi, hayatı felç etti. Fransa'daki protestolar ve polisin göstericilere sert müdahalesi devam ederken, benzer bir kriz Almanya'da başladı. Almanya'da pek çok kamu çalışanı, zam oranının artırılması amacıyla ülkenin çeşitli yerlerinde gösteriler düzenliyor.

Almanya çapında çeşitli kamu görevlerinde çalışan 2.3 milyon çalışanın yüzde 6 zam istediğini açıklayan Verdi; Frankfurt, Münih, Köln ve Bremen havaalanlarında Salı günü greve gidileceğini duyurdu. Bu havaalanlarını kullanarak uçmak isteyen yolculara, uzun beklemelere ve uçuş iptallerine hazır olunması uyarısı yapıldı.

"Havaalanına gelmeyin"

Grev nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcuların rezervasyonu değiştirme imkanı yoksa, havaalanına gelmemeleri istendi.

Dört yıl önce de benzer grevler, Almanya'nın en büyük havaalanlarında yüzlerce uçuş iptaline ve karmaşaya yol açmıştı.

Kaynak: Reuters