  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Grafitili mahalle, sakinlerinin gururu oldu

Kolombiya'nın başkenti Bogota’daki Los Puentes Mahallesi, 23 bin metrekarelik alanla Latin Amerika’nın en büyük grafiti çalışmasına ev sahipliği yapıyor.

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Grafitili mahalle, sakinlerinin gururu oldu

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da Latin Amerika’nın en büyük grafiti çalışmasına ev sahipliği yapan Los Puentes Mahallesi, rengarenk görüntüsüyle ilgi odağı oluyor.

Bogota Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Los Puentes Mahallesi'nde yapılan "Hayat Nehri" adlı dev grafiti, şehrin tuğla rengi siluetinde çok uzak mesafelerden bile dikkati çekiyor.

Mahalle Muhtarı Adela Pacheco, mahalle sakinlerinin önce grafiti çalışmasına mesafeli davrandığını ancak daha sonra evlerinin ve mahallenin yeni halini çok sevdiklerini belirtti.

Pacheco, bölgedeki sosyal ve ekonomik çalışmalar kapsamında 338 evin cephesini büyük bir tabloya çeviren grafitinin yarattığı memnuniyete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Uzun ve zor bir süreçten geçtik. Mahalle sakinleri, önce sokak sanatçılarını 'evlerini palyaçoya çevirmekle' eleştirdi. Fakat daha sonra mahallenin renklendiğini anlayınca sanatçılara yardım etmeye başladılar ve herkes mahallenin yeni halini kabullendi. Grafiti çalışması bittiğinde bazıları artık soy isim olarak mahallemizin ismini kullanmaya başladı. Benim de adım Adela Pacheco ama artık Puentes’i soy ismim olarak kullanıyorum."

Los Puentes Mahallesi

Los Puentes'teki grafiti, Bogota Büyükşehir Belediyesinin mikrokredi desteği de sağladığı 11 sanatçı tarafından yapıldı.

23 bin metrekareden fazla bir alanın boyanmasıyla Latin Amerika'daki en büyük grafitiye ev sahipliği yapan mahallede sokakların yerine yüzlerce basamaklı rengarenk merdivenler bulunuyor. Bogota genelinde pek rastlanmayan sokak kedileri ve köpekleri de bu dar merdivenlerde geziniyor.

Mahalle sakinleri de mahallelerinin yeni haliyle gurur duyduklarını belirtiyor..

Etiketler: Grafitili mahalle
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