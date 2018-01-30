Gözaltındaki Suudi prensler serbest bırakıldı

Suudi yetkililer, normal hizmete kapatılarak sadece gözaltına alınanlar için tahsis edilen başkent Riyad'daki beş yıldızlı The Ritz- Carlton otelinde gözaltında tutulanların tamamının serbest bırakıldığını bildirdi.

Serbest bırakılanların arasında Bin ladin'in kardeşlerinin bulunduğu da verilen bilgiler arasında.

Suudi Arabistan'da 11 Prens ve bazı bakanlar gözaltına alındı

Gözaltındaki Prens El-Velid bin Talal serbest bırakıldı

Gözaltında tutulan Türkiye'de "Bodrum aşığı Prens" olarak bilinen Prens El-Velid bin Talal da Cumartesi günü serbest bırakılmıştı.

Ülkede, 2017 yılının Kasım ayında, Savunma Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında 'Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Komisyonu kurulmuştu.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Reuters