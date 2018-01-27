Gözaltındaki Prens El-Velid bin Talal serbest bırakıldı

Türkiye'de "Bodrum aşığı Prens" olarak da bilinen Prens El-Velid bin Talal'ın gözaltında bulunduğu otelden evine geçtiği bildirildi.

Prens'in hangi koşullarda bırakıldığına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Geçen Kasım ayında yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulmuş, bu kapsamda çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

Bin Talal, gözaltındayken kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki söylentileri yalanlamıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

TRT Haber