  • 28 OCAK 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.754
    EURO 4.663
  • BIST 120701.92
    ALTIN 162.789
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Gözaltındaki Prens El-Velid bin Talal serbest bırakıldı

Gözaltındaki Prens El-Velid bin Talal serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'da yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan prenslerden El-Velid bin Talal'ın serbest bırakıldığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Gözaltındaki Prens El-Velid bin Talal serbest bırakıldı

Türkiye'de "Bodrum aşığı Prens" olarak da bilinen Prens El-Velid bin Talal'ın gözaltında bulunduğu otelden evine geçtiği bildirildi.

Prens'in hangi koşullarda bırakıldığına ilişkin bir bilgi verilmedi.

Geçen Kasım ayında yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulmuş, bu kapsamda çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

Bin Talal, gözaltındayken kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki söylentileri yalanlamıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017'de yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı. 

TRT Haber

Etiketler: yolsuzluk, Suudi prens, gözaltı, el-velid bin talan
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER