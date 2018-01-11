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Buradasınız : » » Gösterilerin sona erdiği İran'da TRT Haber sokağın nabzını tuttu

Gösterilerin sona erdiği İran'da TRT Haber sokağın nabzını tuttu

İran, 1979 yılındaki devrimden sonra, en sıkıntılı günlerini 2018’e girerken yaşadı. TRT Haber gösterilerin sona erdiği ülkede sokağan nabzını tuttu.

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İran, 1979 yılındaki devrimden sonra, en sıkıntılı günlerini 2018’e girerken yaşadı. Meşhed’de başlayan protesto gösterileri, ülkede 30’dan fazla şehre yayıldı.

Ekonomik kaygılarla başlayan gösteriler, rejim karşıtlığına dönüştü. Bir haftadan fazla süren karışıklığın ardından olaylar yatıştı. Peki olayların en sert olduğu günlerde ve sonrasında Tahran'da halk neler yaşadı? TRT Haber muhabiri Fatih Sabuncu İran'da sokağın nabzını tuttu.

Araçların yakıldığı, kamu binalarının yağmalandığı İran'da gösteriler ilk haftasını bitirdikten sonra hız kesmişti. 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın "büyük destek göreceksiniz" twitinden sonra, baklenenin aksine İranlılar sokakları boşalttı. 

Tahran çarşıları eski hareketliliğini kaybetse de günlük hayat normal seyrinde devam ediyor.

TRT Haber

 


 

Etiketler: trt haber, iran, fatih sabuncu
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