  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Görevde alınan Katalan yöneticiler için hukuki süreç başladı

Görevde alınan Katalan yöneticiler için hukuki süreç başladı

Katalan 9 siyasetçi "Devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan ayrılıkçı mahkemede ifade veriyor.

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Görevde alınan Katalan yöneticiler için hukuki süreç başladı

İspanya'da Katalonya gerilimi artıyor. Görevden alınan Katalan hükümetinin üyeleri isyan ve yolsuzluk suçlamalarına yönelik iddiaları cevaplamak için Madrid'e gitti.

Katalan 9 eski bakanı sorgulayan savcılık, 8'i için tutuklama istedi. İspanya Yüksek Mahkemesi, savcılığın tutuklama talebini talebini değerlendirecek.

Görevden alınan Katalan lider Carles Puigdemont ve dört hükümet üyesi ise mahkemenin çağrısını yanıtsız bıraktı. Puigdemont ve 4 üye, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. 

Katalonya parlamentosunun 27 Ekim'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin ardından Başsavcı Jose Manuel Maza'nın, eski Katalonya Başkanı Puigdemont ve diğer hükümet üyeleri hakkında "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlarından dava açılması için yaptığı başvuru ilgili mahkemelerce kabul edilmişti.

 Kaynak: TRT Haber

Etiketler: rajoy, katalonya referandum, Katalonya, Katalanlar, İspanya, carles puigdemont
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