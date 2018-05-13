Goran Hareketi'nin Süleymaniye'deki binasına silahlı saldırı

Irak Süleymaniye kent merkezindeki muhalefet cephesindeki Goran Hareketi'nin parti merkezine, Demokrasi ve Adalet için Koalisyon, Kürdistan İslami Birlik Partisi ve İslami Toplum Partisi'nin dörtlü toplantı gerçekleştirdiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ağır silahlarla ateş açıldı.

Saldırganlar Goran Hareketi'nin parti binasına ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Goran Hareketi'nin televizyonu KNN ise, parti binasına saldırıların, seçime hile karıştıran Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) İstihbarat Sorumlusu Lahur Şeyh Cengi'ye ait olduğunu ileri sürdü.

Silahlı saldırının ardından Goran'ın çağrısı üzerine çok sayıda sempatizan parti binası önünde bir araya gelmeye başladı.

KDP de Süleymaniye'deki elektronik seçim sonuçlarını reddetti

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanlık Konseyi Üyesi Hemin Hawrami, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Süleymaniye vilayetinde yapılan elektronik seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek, oyların elle tek tek sayılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Hawrami, KYB'nin seçimlere şaibe karıştırdığını düşünen diğer partilerin yanında yer aldığını belirtti.

KYB'nin dışındaki hemen hemen tüm partiler IKBY'deki seçimlere hile karıştırıldığını ve elektronik sistemle açıklanacak sonuçları kabul etmeyeceklerini ifade ediyor.

Sandıkların kapanmasından sonra ortaya çıkan duruma ilişkin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunca henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA